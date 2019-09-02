Откопали в шахтах? В сеть попало видео "гуманитарки", которую Россия отправляет на Донбасс

В сети было опубликовано видео доставки на оккупированную территорию Украины военной техники из России в 2014 году.

Запись опубликовал у себя в Twitterпользователь "Конопляний Джмелик".

"Гуманитарка Пу "шахтерам" Донбасса, 2 сентября 2014 года, трасса М04 Е40, между Краснодоном и Молодогвардейском. Откопали в шахтах, ордынцы говорят", - отметил пользователь.

На видео заметно несколько десятков единиц тяжелой техники армии РФ, половина среди которой – танки. Помимо этого, виден транспорт обеспечения – с топливом и груженный боеприпасами. Также в технике замечено большое количество военных – российских оккупантов, которые отправляются на Донбасс.

Следует отметить, что за кадром на видеозаписи рядовые россияне – пассажиры автобуса, с которого снимали колонну, воодушевленно говорят о переброске техники в Украину и будущих боях захватчиков против украинской армии.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появилось видео, как через Ростовскую область России на оккупированные территории на востоке Украины перебрасывается военная техника – около двух десятков бронетранспортеров.