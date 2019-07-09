Военную технику для боевиков ДНР и ЛНР сняли на видео в России

В сети появилось видео, как через Ростовскую область России на оккупированные территории на востоке Украины перебрасывается военная техника – около двух десятков бронетранспортеров.

Запись у себя в Twitter-аккаунте выложил пользователь IgorGirkin.

Он отметил, что переброска техники по свидетельствам очевидцев происходила 7 июля.

"Ростовская область, 7.07.19", - написал блогер.

В комментариях пользователи отметили, что с огромной долей вероятности история с упрощением выдачи российского гражданства и была запущена в Кремле, чтобы пойти на новый виток эскалации конфликта на Донбассе. Именно для этого россияне принялись перебрасывать боевикам технику. Также упоминается очередная информационная провокация с телемостом между украинским и российским телеканалом, которая по мнению пользователей была запущена, чтобы отвлечь внимание от переброски российских сил на Донбасс.

Как сообщал "Апостроф", 6 июля боевики обстреляли жилые дома на Донбассе, расположенные в поселке Новгородское (Донецкая область), в результате чего один человек получил травмы.