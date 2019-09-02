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Популярная украинская газета закроет печатную версию: названа дата

понедельник, 02 сентября 2019, 19:23
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Газета "Сегодня" прекращает свое существование. Последний ее номер выйдет 27 сентября.

Об этом сообщает Телекритика.

"Мы приняли бизнес-решение – приостановить выпуск ежедневной газеты и сконцентрировать усилия на развитии сайта и теленовостей под брендом "Сегодня". Газета "Сегодня", с которой начался наш новостной бренд, – это, безусловно, эпоха в украинской журналистике… Бренд "Сегодня" продолжает жить и развиваться в новом диджитал-мире", - цитирует издание директора "Медиа Группы Украина" Евгения Бондаренко.

Отметим, что медиахолдинг "Медиа Группа Украина" объединяет национальные телеканалы "Украина", НЛО TV, "Индиго TV", "Футбол 1"/"Футбол 2", "Донбасс", "34 канал", "Сигма", медиаагентство "Медиа Партнерство Баинг", оператора спутникового вещания Xtra TV, продакшен-компании "Теле Про" и "Допоможемо ТВ", мультимедийную платформу "Сегодня" – теленовости "Сегодня", сайт segodnya.ua, газета "Сегодня"; журнал Vogue.UA.

Как сообщал "Апостроф", ранее тренер "Зари" знатно потроллил футбольный канал Ахметова.

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