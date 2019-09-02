Россиянин сделал неожиданное признание об истоках бед в РФ: опубликовано видео

В интернете обнародовали интересное видео, на котором россиянин называет главную причину бед в своей стране.

Соответствующий ролик размещен на странице "Усы Пескова" в Twitter.

Так, россиянин на вопрос журналиста о том, кто является основным врагом страны, говорит, что сами россияне.

"К сожалению. Они все живут по притче. Смотрят на соседа и к Господу обращаются: "Господи, помоги, хочу жить как сосед". Господь: "Все у тебя будет, только в соседа вдвое больше". Русский Богу говорит - то есть все дружно, взявшись за руки, говорят: "Вырви нам один глаз, Господи", - рассказал мужчина.

Но верить в то, что это проклятый Запад нам жизнь портит, намного проще, удобнее и спокойнее pic.twitter.com/YXdVPN3713 — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 1 сентября 2019 г.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети одним фото показали всю суть России.