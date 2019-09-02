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Россиянин сделал неожиданное признание об истоках бед в РФ: опубликовано видео

понедельник, 02 сентября 2019, 04:12
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В интернете обнародовали интересное видео, на котором россиянин называет главную причину бед в своей стране.

Соответствующий ролик размещен на странице "Усы Пескова" в Twitter.

Так, россиянин на вопрос журналиста о том, кто является основным врагом страны, говорит, что сами россияне.

"К сожалению. Они все живут по притче. Смотрят на соседа и к Господу обращаются: "Господи, помоги, хочу жить как сосед". Господь: "Все у тебя будет, только в соседа вдвое больше". Русский Богу говорит - то есть все дружно, взявшись за руки, говорят: "Вырви нам один глаз, Господи", - рассказал мужчина.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети одним фото показали всю суть России.

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