Загнивающая сверхдержава: в сети одним фото показали всю суть России

В сети показали фотографию из населенного пункта Ненокса Архангельской области (РФ), в котором российские военные проводят испытания своих ракет.

На снимке запечатлено одно из зданий города, фасад которого выглядит просто ужасно.

"По взрыву возле Северодвинска. Уже пишут что погибших от 7 до 15 человек. Может слухи. А на фото посёлок Ненокса, где российские вояки испытывают свои ракеты. Сверхдержава говорите? Ну-ну. Покажите это фото патриотам, когда они в следующий раз будут рассказывать про ракеты", - говорится в подписи к снимку на странице Krychek в Twitter.

Напомним, что в сети появилсиь фото и видео последствий ЧП на складах в Ачинске Красноярского края.

Ранее "Апостроф" сообщал, что взрыв в Архангельской области мог произойти во время испытания прототипа крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой "Буревестник".