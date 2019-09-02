RU  UA  EN

понедельник, 2 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.95
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

2 сентября

11:20
Не дают увидеть внука: отец Меган Маркл пожаловался на отношения с королевской семьей
11:17
Настроен на реформы: в СМИ пояснили причины, почему Аваков остался главой МВД
11:14
Киевский аэропорт "Жуляны" закрыли на ремонт: названы сроки
11:14
У Зеленского назвали крупных бенефициаров игорного бизнеса среди топ-чиновников
11:10
Трускавецкие курсы не спасли: в сети ажиотаж из-за видео с депутатами новой Рады
11:00
Туристы из США не узнали Елизавету II: королева не растерялась и включила свой фирменный троллинг
10:37
"Адский" удар: украинские военные мощно отомстили боевикам за обстрелы на Донбассе, видео
10:34
Россия опозорилась с созданием "новейшей" ракеты: в сети волна смеха
10:31
Чемпионат Украины: все результаты 6-го тура
10:22
В Киеве устроили кровавую резню возле озера: опубликованы фото
10:08
В США заговорили об ужесточении санкций против России
10:01
Министр образования попала в громкий скандал из-за поста в соцсети: подробности
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Сейчас появятся миллионы: в сети на видео показали "наплыв" туристов в Крыму

понедельник, 02 сентября 2019, 10:00
переглянути новину українською

Пользователи социальных сетей высмеяли отсутствие туристов в оккупированном Россией Крыму.

"Уже не сезон. Один из уютных пляжей ЮБК. Воскресенье, 1 сентября 2019", - говорится в подписи к видео.

На кадрах видно, что здесь практически нет туристов. При этом такая картина наблюдалась и в разгар сезона.

Как известно, Российская Федерация построила мост в Крым от Краснодарского края, но он не пользуется популярностью у туристов. В сети также часто смеются на данную тему.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Армянске (оккупированный Российской Федерацией Крым) местные жители снова жалуются на загрязненный воздух: по их словам, запах химикатов появился вечером 29 августа.

Фотовзгляд

Все галереи
Пляжи Кирилловки в последний день лета

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Одессу затопит, реки высохнут, леса сгорят: как изменения климата уничтожают Украину

​Первое сентября на Донбассе: как выглядят школы-призраки в Широкино и Зайцево

На войну с Надеждой: как бизнесвумен стала разведчицей и нашла на фронте любовь

Жара +32: синоптики дали прогноз на начало осени

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: