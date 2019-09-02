Сейчас появятся миллионы: в сети на видео показали "наплыв" туристов в Крыму

Пользователи социальных сетей высмеяли отсутствие туристов в оккупированном Россией Крыму.

"Уже не сезон. Один из уютных пляжей ЮБК. Воскресенье, 1 сентября 2019", - говорится в подписи к видео.

На кадрах видно, что здесь практически нет туристов. При этом такая картина наблюдалась и в разгар сезона.

Уже не сезон.

Один из уютных пляжей ЮБК.

Воскресенье, 1 сентября 2019. pic.twitter.com/gCYwoTPzEn — Утомленный Парадами (@SouthUkr) September 1, 2019

Как известно, Российская Федерация построила мост в Крым от Краснодарского края, но он не пользуется популярностью у туристов. В сети также часто смеются на данную тему.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Армянске (оккупированный Российской Федерацией Крым) местные жители снова жалуются на загрязненный воздух: по их словам, запах химикатов появился вечером 29 августа.