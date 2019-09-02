Стало известно о гибели на Донбассе бойца ВСУ: трагические новости с фронта

В понедельник, 2 сентября, в зоне проведения Операции Объединенных сил (ООС) вследствие вражеского обстрела военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) получил ранения, несовместимые с жизнью.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр ООС.

"Обстоятельства происшествия выясняются рабочей группой. Командование Объединенных сил выражает соболезнования родным и близким погибшего", - сказано в сообщении.

В ООС уточнили, что 1 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного Минскими соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БПМ, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как сообщал "Апостроф", умерший 1 сентября в Днепропетровской больнице имени Мечникова боец ВСУ Александр Грицаюк получил смертельные ранения в ходе боя под Марьинкой 25 августа.