Появилось фото военного, погибшего от боевых ранений в госпитале Днепра

Умерший 1 сентября в Днепропетровской больнице имени Мечникова боец Вооруженных сил Украины Александр Грицаюк получил смертельные ранения в ходе боя под Марьинкой, 25 августа.

Об этом сообщили в пресс-службе 24-й Отдельной механизированной бригады имени короля Даниила.

Александр Грицаюк родился 7 ноября 1971 года и проживал в Христиновке Черкасской области. В 24-й ОМБр он служил сержантом. 25 августа в результате обстрела украинских позиций в районе Марьинки, Донецкой области, получил тяжелые ранения и был доставлен в госпиталь Днепра.

"Это был очень общительный и позитивный человек… Надежный друг и собрат, который хотел и умел воевать. В коллективе пользовался большим авторитетом, а к службе относился ответственно и добросовестно", – вспоминают Александра товарищи.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в августе 2019 года в зоне боевых действий на Донбассе погибли семь украинских военных.