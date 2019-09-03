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Похолодает, но не везде: синоптики дали интересный прогноз для украинцев

вторник, 03 сентября 2019, 06:25
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Во вторник, 3 сентября в Украине ожидаются похолодания и осадки на западе и продолжение летней жары на востоке страны.

Об этом сообщается на сайте украинского гидрометцентра.

Так, прохладнее всего будет на крайнем северо-западе страны – во Львове, Луцке, Ровно и Ивано-Франковске – от 21 до 23 градусов. Здесь также ожидаются дожди и грозы.

Чем восточнее, тем температура воздуха будет теплее – в Житомире 24-26 градусов, в Киеве и Виннице 28-30. В этих регионах также осадки.

В восточной части страны и на севере – от Сум до Харькова и Днепра столбики термометров будут достигать 31 градуса. В Луганске и Донецке – 27-29 градусов, сухо.

На юге, у моря в этот день по-прежнему "лето" – до 32 градусов, без осадков.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики заявляли, что в первые дни сентября на большей части территории Украины установится жаркая солнечная погода, но в некоторых регионах ожидаются грозы.

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