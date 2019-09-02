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Часть Украины накроют грозы: синоптики уточнили прогноз на 2 сентября

понедельник, 02 сентября 2019, 06:20
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В понедельник, 2 сентября, на большей части территории Украины установится жаркая солнечная погода, но в некоторых регионах ожидаются грозы.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

Осадки будут в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Волынской и Ровенской областях. Температура в этих регионах будет на уровне +15+17 градусов ночью, +29+31 днем.

В остальных областях ночью тоже прогнозируется +15+17 градусов, днем - +29+31.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики рассказали, чего ждать украинцам от погоды в ближайшие три месяца. По их словам, в сентября будет достаточно тепло, а в ноябре украинцев ждет резкое похолодание вплоть до морозов и снега.

Также синоптики дали прогноз на начало осени в Украине.

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