Порошенко готовит пулемет: появились яркие фотожабы на снятие неприкосновенности с нардепов

Во вторник, 3 сентября, после снятия депутатской неприкосновенности с народных депутатов Верховной Рады, в сети появился целый ряд тематических шуток и фотожаб.

Так пользователь с ником Nickolayovich опубликовал фото экс-президента Петра Порошенко, ныне депутата фракции "ЕС" с пулеметом.

"Порошенко не хочет отдавать неприкосновенность", - отметил он.

Следует уточнить, что фракция "ЕС" и сам Порошенко поддержали решение лишить депутатов неприкосновенности.

Также была отмечена "логическое" поведение депутатов, которые поддержали именно проект бывшего президента о неприкосновенности.

Помимо этого, пользователи вспомнили депутатов, которых неприкосновенность ранее "спасала", а также поделились еще порцией шуток.

Как сообщал "Апостроф", ранее спикер Рады Дмитрий Разумков заявил, что проект о снятии неприкосновенности с депутатов после голосования в парламенте будет направлен в Конституционный суд на рассмотрение.