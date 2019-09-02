Стало известно, что задумали в Раде на 3 сентября

Во вторник, 3 сентября, на первом заседании 2-й сессии новой Верховной Рады собираются отменить депутатскую неприкосновенность.

Об этом заявил на брифинге спикер парламента Дмитрий Разумков, передает Украинская правда.

"Завтра (3 сентября, - прим. ред.) он будет внесен (проект закона №7203 о внесении изменений в статью 80 Конституции относительно неприкосновенности народных депутатов). Я уверен, что мы не нарушаем ни один закон. В первом чтении его поддержали 363 нардепов. Я уверен... я надеюсь, что завтра они так же, а может, и больше поддержат эту инициативу", - сказал он.

Помимо этого, депутаты планируют направить в Конституционный суд семь законопроектов президента об изменениях в Конституцию.

"Еще в повестке дня будут 7 законопроектов, связанных с изменениями в Конституцию. Мы должны будем их рассмотреть и направить в Конституционный суд", - добавил он.

В частности, один из законопроектов касается предоставления народу законодательной инициативы.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский пригрозил отправить новый Кабинет министров в отставку, если тот не снизит тарифы на коммунальные услуги.