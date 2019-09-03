С водкой по жизни: сети взорвало видео школьного концерта 1 сентября в России

В поселке Новосинеглазово Челябинской области, РФ на 1 сентября был организован концерт для школьников с песнями об употреблении алкоголя.

Запись концерта была выложена на YouTube. Заметно, что у сцены стоят исключительно школьники.

На концерте группа "Сентябрь" развлекала детей песнями "Рюмка водки на столе" Григория Лепса и репертуаром группы"Ленинград".

Мероприятие было организовано депутатом Челябинской городской думы Виталием Паутовым, он позвал на концерт эту группу.

"Я действительно пригласил "Сентябрь". Но эти песни они исполнили по просьбе молодежи, когда праздник уже закончился, и почти все родители с детьми разошлись", - заявил российский чиновник.

Также он отметил, что концерт был организован в честь открытия в Новосинеглазово отреставрированного Дома культуры. По его мнению, репертуар группы был "совершенно безобидным".

Пользователи сетей с иронией отреагировали на российский праздник "для детей".

Как сообщал "Апостроф", ранее в Харькове на День Независимости Украины без объявления выступила российская группа, она выполнила каверы на песни Metallica, а ее участники пытались говорить на английском языке, чтобы их не узнали.