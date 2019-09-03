Украинский блогер наглядно показал, как выжил в плену боевиков ДНР: опубликовано видео

Украинский блогер Дмитрий Потехин на примере ограбления в баре показал, как выжил в плену в оккупированном Донецке.

Об этом он написал на своей странице в Facebook (лексика автора сохранена).

"Меня часто спрашивают, как мне удалось выжить в донецком концлагере и выйти невредимым, без обмена и выкупа. Очень просто. Примерно так же, как этому чуваку", - написал он.

Следует отметить, что Потехин был в плену с 7 августа по 25 сентября 2014 года.

На видео, на которое он сослался, зафиксировано ограбление в баре Сент-Луисе (США). Грабитель с винтовкой ворвался в заведение и все посетители и бармен, кроме одного гостя, упали на пол. Смелый мужчина проигнорировал угрозы грабителя и закурил. Тот просто прошел мимо него. Затем герой видео перекинулся с грабителем парой фраз, тот забрал деньги из кассы, наличные у посетителей и удалился.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети было опубликовано видео прогулки поздно вечером по пустынному оккупированному Донецку. Все заведения ночью были закрыты, а на улицах автору ролика удалось заметить всего около 10 человек. Транспорта на дорогах также очень мало.