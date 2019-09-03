RU  UA  EN

вторник, 3 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.05
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

3 сентября

14:39
Стало известно о новой наглой выходке ФСБ на границе с Крымом: видео
14:27
Тяжелые наркотики и мысли о суициде: Джастин Бибер рассказал о проблемах ранней славы
14:25
​Что происходит с гривней в обменниках: появилось фото
14:22
Конец касты неприкасаемых: сети бурно обсуждают реакцию Зеленского на решение Рады
14:13
Здравствуй, бархатный сезон: в сети показали фото "наплыва" туристов в Крыму
14:12
Рада голосует за изменения в Конституцию: онлайн трансляция
14:12
Украинский блогер наглядно показал, как выжил в плену боевиков ДНР: опубликовано видео
14:08
Знаменитый голодающий футболист нашел себе новый клуб в последний день "окна"
13:45
Советуют бежать из страны: стало известно о подготовке масштабных посадок друзей Порошенко
13:30
На Крещатике в Киеве устроили горячие танцы: сети взорвало видео с энергичным мачо
13:29
Под Полтавой 7-летняя девочка погибла страшной смертью
13:21
​Россия может потерять 500 млрд рублей: названа причина
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Украинский блогер наглядно показал, как выжил в плену боевиков ДНР: опубликовано видео

вторник, 03 сентября 2019, 14:12
переглянути новину українською

Украинский блогер Дмитрий Потехин на примере ограбления в баре показал, как выжил в плену в оккупированном Донецке.

Об этом он написал на своей странице в Facebook (лексика автора сохранена).

"Меня часто спрашивают, как мне удалось выжить в донецком концлагере и выйти невредимым, без обмена и выкупа. Очень просто. Примерно так же, как этому чуваку", - написал он.

Следует отметить, что Потехин был в плену с 7 августа по 25 сентября 2014 года.

На видео, на которое он сослался, зафиксировано ограбление в баре Сент-Луисе (США). Грабитель с винтовкой ворвался в заведение и все посетители и бармен, кроме одного гостя, упали на пол. Смелый мужчина проигнорировал угрозы грабителя и закурил. Тот просто прошел мимо него. Затем герой видео перекинулся с грабителем парой фраз, тот забрал деньги из кассы, наличные у посетителей и удалился.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети было опубликовано видео прогулки поздно вечером по пустынному оккупированному Донецку. Все заведения ночью были закрыты, а на улицах автору ролика удалось заметить всего около 10 человек. Транспорта на дорогах также очень мало.

Фотовзгляд

Все галереи
Первый звонок в Талаковке на Донбассе

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Автопарк Юрского периода: как "евробляхи" не дают украинцам дышать

Похолодает до +8 с дождями: синоптики дали хмурый прогноз на неделю

Освобождение пленных: Путин затянул Зеленского в опасную игру

Крымский плацдарм: есть ли опасность ядерной атаки на Украину

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: