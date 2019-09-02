Как кадры из фильма про апокалипсис: сеть поразило видео ночного Донецка

В сети было опубликовано видео прогулки поздно вечером по пустынному оккупированному Донецку.

Запись опубликовал известный блогер Стиг Барди у себя на канале в YouTube.

Блогер в ходе записи прошел по улице Пушкина и вышел на центральную улицу Артема. Все заведения ночью были закрыты, а на улицах автору ролика удалось заметить всего около 10 человек. Транспорта на дорогах также очень мало.

"Спокойный, прикольный город. Тихий", - с иронией отметил блогер.

Пользователи под видео отметили, что город за период оккупации стал не "тихим", а скорее "мертвым", также был упомянут "комендантский час" после 21:00, который ранее в городе вводили боевики для мирных жителей.

Как сообщал "Апостроф", ранее пользователей интернета взбудоражило фото, сделанное в выходной день в оккупированном боевиками Луганске. По их словам, на пустующих улицах города просто "не протолкнуться".