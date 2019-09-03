Я календарь переверну: сеть утонула в шутках про третье сентября

Во вторник, 3 сентября, социальные сети вновь взорвались бурей шуток, связанных с песней Михаила Шуфутинского "3 сентября".

Указанная лирическая песня была выпущена еще в 1994 году, в ней говорится о расставании мужчины со своей возлюбленной и о сохраненных воспоминаниях о ней.

В интернете песня стала популярной благодаря российской соцсети Вконтакте в 2013 году, и с тех пор ежегодно пользователи либо повторяют "заученный материал", либо публикуют новые мемы и фотожабы к 3 сентября.

Следует отметить, что сам исполнитель песни активно пользуется интернет-популярностью и периодически публикует тематические видео в соцсетях. Например, несколько дней назад он публиковал у себя в Instagram видео с предупреждением по поводу наступления той самой даты.

Итак, лучшие мемы о "3 сентября" – в подборке "Апострофа":

Как сообщал "Апостроф", ранее украинский сегмент соцсетей волной шуток отреагировал на новый состав Верховной Рады Украины