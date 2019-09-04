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Что-то в школе пошло не так: в Киеве сняли необычное фото после первого дня учебы

среда, 04 сентября 2019, 02:36
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В сети появилось фото с выброшенным рюкзаком, которое было сделано в Киеве 2 сентября.

Снимок опубликовал на своей странице в Facebook администратор ресурса dtp.kiev.ua Владислав Антонов.

На фото запечатлен фиолетовый с голубыми полосками рюкзак, явно ученика младших классов, который кто-то с силой запихал в урну. Снимок сделан возле крупного супермаркета в одном из районов столицы.

"Это только первый день учёбы!", - с иронией отметил автор.

Пользователи в комментариях пошутили, что школьник просто сильно психологически утомился за день в школе после каникул и таким образом выместил свои эмоции на рюкзаке.

Как сообщал "Апостроф", ранее в поселке Новосинеглазово Челябинской области, РФ на 1 сентября был организован концерт для школьников с песнями об употреблении алкоголя. Приглашенная на мероприятие группа "Сентябрь" развлекала детей песнями "Рюмка водки на столе" Григория Лепса и репертуаром группы "Ленинград".

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Раздел: Общество Тема: Образование
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