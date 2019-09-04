RU  UA  EN

среда, 4 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.00
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

4 сентября

17:50
Где смотреть онлайн Свитолина - Уильямс: расписание трансляций
17:47
В Киеве поймали вандалов, осквернивших известный памятник: их фото и переписка
17:47
Страшно даже смотреть: в сети на фото показали, что осталось от известного гипермаркета в Донецке
17:25
Активистка Майдана и нардеп: Зеленский назначил зама главы ОПУ Богдана, фото
17:22
Кличко отреагировал на решение Кабмина о его увольнении
17:10
Из колонии под Львовом сбежали опасные преступники: появились подробности и фото
17:04
В СМИ рассказали, как Коломойский пытается вернуть "ПриватБанк" и получить за него компенсацию
16:56
Противник обречен: ВСУ показали, как и чем будут уничтожать боевиков на Донбассе, фото
16:29
Победитель "Х-фактора" рассказал о знакомстве с женой: после такого фиаско свадьбы могло и не быть
16:28
Дожди двинут на восток: синоптик дала актуальный прогноз
16:25
Смертельный взрыв в Донецке: появились новые подробности и фото с места
16:23
Получает больше, чем Зеленский: названа зарплата главы ОПУ Богдана
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Из колонии под Львовом сбежали опасные преступники: появились подробности и фото

среда, 04 сентября 2019, 17:10
переглянути новину українською

Во вторник, 3 сентября, из колонии №50 во Львовской области сбежали двое осужденных, 1999 и 1992 года рождения.

Их фото и приметы были опубликованы на канале "Оперативный Украина" в Telegram.

Так, один из беглецов – Бортовенко Виталий, 1999 года рождения, проживал в Киеве по ул. Маяковского, осужден к 5 годам лишения свободы. Ростом 170 см, голубые глаза на левой руке имеет тату со словом "золото", на правой год рождения на пальцах.

Второй – Дмитрук Павел, 1992 года рождения, из села Лука Житомирской области, осужден к 3 годам лишения свободы. Приметы: рост около 170 см, черные волосы, карие глаза, татуировка на руке с надписью "тюрьма – наука и наук и мир жесток и гонор".

Сообщается, что беглецы пытались вызвать такси до Киева, однако им отказали.

Как сообщал "Апостроф", в июле в Бразилии во время бунта в тюрьмепогибло по меньшей мере 52 человека.

Фотовзгляд

Все галереи
Первый звонок в Талаковке на Донбассе

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Айварас и его команда: кто и как будет отмывать "Укроборон­пром" от коррупции

Автопарк Юрского периода: как "евробляхи" не дают украинцам дышать

Похолодает до +8 с дождями: синоптики дали хмурый прогноз на неделю

Освобождение пленных: Путин затянул Зеленского в опасную игру

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: