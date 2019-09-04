Из колонии под Львовом сбежали опасные преступники: появились подробности и фото

Во вторник, 3 сентября, из колонии №50 во Львовской области сбежали двое осужденных, 1999 и 1992 года рождения.

Их фото и приметы были опубликованы на канале "Оперативный Украина" в Telegram.

Так, один из беглецов – Бортовенко Виталий, 1999 года рождения, проживал в Киеве по ул. Маяковского, осужден к 5 годам лишения свободы. Ростом 170 см, голубые глаза на левой руке имеет тату со словом "золото", на правой год рождения на пальцах.

Второй – Дмитрук Павел, 1992 года рождения, из села Лука Житомирской области, осужден к 3 годам лишения свободы. Приметы: рост около 170 см, черные волосы, карие глаза, татуировка на руке с надписью "тюрьма – наука и наук и мир жесток и гонор".

Сообщается, что беглецы пытались вызвать такси до Киева, однако им отказали.

Как сообщал "Апостроф", в июле в Бразилии во время бунта в тюрьмепогибло по меньшей мере 52 человека.