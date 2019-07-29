Восстание в тюрьме закончилось кровавой бойней в Бразилии: более 50 жертв

В бразильском штате Пара во время бунта в тюрьме погибло по меньшей мере 52 человека.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

Массовая драка началась из-за конфликта между двумя тюремными бандами. Одна из них ворвалась в блок, где обитали их противники. Во время бунта арестанты захватили в заложники двух сотрудников тюрьмы, но потом они были освобождены.

Отмечается, что все погибшие - заключенные тюрьмы. Также сообщается, что 16 человек были обезглавлены. Кроме того, множество людей погибло во время пожара, устроенного заключенными.

По данным агентства, инцидент длился около пяти часов.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 27 мая в Южной исправительной колонии общего режима № 51, расположенной в Одессе на Люстдорфской дороге, вспыхнули беспорядки.