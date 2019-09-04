Места для одиночества: в сети поделились показательными фото пляжей в Крыму

Несмотря на окончание лета, в оккупированном Крыму сохраняется прекрасная погода, что должно привлекать тысячи туристов на закрытие сезона отпусков.

При этом пляжи курортов оккупированного полуострова остаются пустыми, хотя так называемые "власти" постоянно отчитываются о росте популярности крымских курортных городов.

Так, в сети показали очередные снимки с пляжей оккупированного Крыма. По ним видно, что туристов здесь практически нет, хотя погода сохраняется солнечной и просто идеальной для отдыха.

"Что вы знаете про одиночество? Спросите в Крыму о сезоне-узнаете больше. Оленевка", - пишет автор фотографий.

Также здесь показали снимки из оккупированной Керчи.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в аннексированном Крыму, где курортный сезон так и не наступил из-за отсутствия туристов, пляжи продолжают пустовать и с началом сентября.