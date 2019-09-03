Здравствуй, бархатный сезон: в сети показали фото "наплыва" туристов в Крыму

В аннексированном Крыму, где курортный сезон так и не наступил из-за отсутствия туристов, пляжи продолжают пустовать и с началом сентября.

Соответствующие фото опубликовал блогер под ником RoksolanaToday&Крым25% в Twitter.

"Сегодня под мостом поймали бархатный сезон", "Отмучились несезон..." – говорится в подписи к снимкам, на которых запечатлены пустующие пляжи.

Как сообщалось, появились фото "переполненных" пляжей в Крыму в первые дни осени. Отмечается, что наличию отдыхающих на пляжах также не способствуют ограничения для доступа к морю. В частности, на фото попал новый шлагбаум в Ялте.

Подробнее о том, как РФ восстанавливает ядерные объекты в Крыму, читайте в материале "Апострофа": Крымский плацдарм: есть ли опасность ядерной атаки на Украину.