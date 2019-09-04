Появилось первое видео с места смертельного взрыва в Донецке

В сети появился видеорепортаж с места мощного взрыва на шахте в оккупированном Донецке.

Его опубликовал блогер Necro Mancer у себя в Twitter.

В видеоматериале, записанном СМИ боевиков, сообщается, что взрыв произошел в 300 метрах от самой шахты. Бетонные конструкции разлетелись на десятки метров вокруг, а сотрудник шахты, который находился неподалеку, погиб. Журналист отметил, что взрыв был слышан даже на окраинах оккупированного города.

Блогер пошутил по поводу реакции шахтеров на трагическое событие.

"Донецк, шахта Скочинского, 04/09/19, репортаж с места взрыва. Что и почему взорвалось не говорят, единственное, что могу отметить, - работники шахты живут с временным сдвигом в 10 минут", - отметил блогер.

Как сообщал "Апостроф", утром 4 сентября жители оккупированного Донецка сообщили о мощном взрыве, который прогремел в городе. Было замечено много скорых и транспорта чрезвычайных служб, жители заподозрили теракт.