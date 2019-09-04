Смертельный взрыв в Донецке: появились новые подробности и фото с места

На оккупированной территории Донецкой области назвали причину мощного взрыва под Донецком, по информации "ведомств" боевиков, произошла детонация взрывчатки на шахте имени Скочинского.

Об этом уведомили в так называемом "министерстве угля ДНР", передают местные СМИ.

Уточняется, что взрыв произошел на территории, прилегающей к комплексу шахты.

В результате взрыва погиб один человек – сотрудник предприятия.

"4 сентября, в 9:27, на территории, прилегающей к промышленной площадке поверхностного комплекса ОП "Шахта им. А.А. Скочинского" … произошел взрыв неустановленного предмета. В результате погиб сотрудник шахты 1964 года рождения", - говорится в сообщении.

Также в структуре оккупантов уведомили, что несмотря на трагедию, шахта будет работать в нормальном, штатном режиме.

До этого дончане писали в соцсетях о громком взрыве, который прогремел в городе. Вскоре появились слухи, что на шахте произошла диверсия с применением взрывчатки.

Как сообщал "Апостроф", ранее в российском городе Ачинск, где в начале августа произошли взрывы на военных складах, провели молебен, в ходе которого священник кропил снаряды.