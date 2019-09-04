Советником министра здравоохранения стал основатель необычных секс-курсов: подробности истории

Советник министра здравоохранения Дмитрий Раимов имеет довольно интересную историю из прошлого.

В 2018 году Раимов основал необычные секс-курсы, хотя изначально он делал это в качестве шутки. Со временем курсы начали приносить прибыль.

Идея появилась после того, как у него разгорелся конфликт с одним из киевских пабликов в социальных сетях. Он в шутку создал плакаты с предложением пройти секс-курсы, а затем решил и вправду попробовать свои силы.

Стоимость одного занятия составила 9,99 долларов, а за день он зарабатывал до 120 долларов.

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Теперь же талантами Раимова решили воспользоваться в Министерстве здравоохранения, где он занял кресло советника главы ведомства Зоряны Скалецкой.

“Позвали. Мне очень приглянулась госпожа министр. Вот она настоящая. И голова. Она очень умная. И горит тем, чтобы реализовать идеи. Скоро мы реализуем как будет все работать. И пока думаем, кому дать первое интервью… Работы будет валом… Капец, как много ответственности и новых вызовов. Волнительно”, – написал Раимов в соцсети после назначения.

Ранее "Апостроф" сообщал, что у Зеленского назвали сроки внесения изменений в Конституцию.