RU  UA  EN

среда, 4 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.00
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

4 сентября

11:43
Праздник от "освободителей": Россия попала в Болгарии в серьезный скандал
11:29
Историк назвал "маленькие" дела, которые могут поднять Зеленского на новый уровень популярности
11:28
Маша Ефросинина рассказала, как они с мужем узнали о ее бесплодии
11:15
В "Авангарде" ожидают улучшения финансовых показателей во второй половине года
11:13
Олег Винник рассказал, как его отговорили жениться: вот кому он за это благодарен
11:11
"Слуга народа" отличился в Раде скандальной выходкой с депутатом от партии Порошенко: фото
11:07
Киевляне забили тревогу из-за странного пруда на Позняках: опубликовано видео
10:55
Бывший глава "Укроборонпрома" попал в новый скандал: видеорасследование журналистов
10:54
Советником министра здравоохранения стал основатель необычных секс-курсов: подробности истории
10:44
Федерер в феерическом матче вылетел с US Open: видео
10:33
На пляже в Херсоне произошла трагедия: опубликованы фото
10:23
В Украине объявили штормовое предупреждение
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Советником министра здравоохранения стал основатель необычных секс-курсов: подробности истории

среда, 04 сентября 2019, 10:54
переглянути новину українською

Советник министра здравоохранения Дмитрий Раимов имеет довольно интересную историю из прошлого.

В 2018 году Раимов основал необычные секс-курсы, хотя изначально он делал это в качестве шутки. Со временем курсы начали приносить прибыль.

Идея появилась после того, как у него разгорелся конфликт с одним из киевских пабликов в социальных сетях. Он в шутку создал плакаты с предложением пройти секс-курсы, а затем решил и вправду попробовать свои силы.

Стоимость одного занятия составила 9,99 долларов, а за день он зарабатывал до 120 долларов.

Смотреть с 2:30

Теперь же талантами Раимова решили воспользоваться в Министерстве здравоохранения, где он занял кресло советника главы ведомства Зоряны Скалецкой.

“Позвали. Мне очень приглянулась госпожа министр. Вот она настоящая. И голова. Она очень умная. И горит тем, чтобы реализовать идеи. Скоро мы реализуем как будет все работать. И пока думаем, кому дать первое интервью… Работы будет валом… Капец, как много ответственности и новых вызовов. Волнительно”, – написал Раимов в соцсети после назначения.

Ранее "Апостроф" сообщал, что у Зеленского назвали сроки внесения изменений в Конституцию.

Фотовзгляд

Все галереи
Первый звонок в Талаковке на Донбассе

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Айварас и его команда: кто и как будет отмывать "Укроборон­пром" от коррупции

Автопарк Юрского периода: как "евробляхи" не дают украинцам дышать

Похолодает до +8 с дождями: синоптики дали хмурый прогноз на неделю

Освобождение пленных: Путин затянул Зеленского в опасную игру

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: