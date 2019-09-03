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У Зеленского назвали сроки внесения изменений в Конституцию

вторник, 03 сентября 2019, 23:44
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Верховная Рада Украины, вероятно, примет законопроекты об изменениях в Конституцию, которые направила во вторник, 3 сентября, в Конституционный суд, на третьей сессии в 2020 году.

Об этом заявил представитель президента Украины в Конституционном суде Федор Вениславский, сообщает "Интерфакс-Украина".

"У Конституционного суда Украины есть месяц-два для того, чтобы их рассмотреть. После того, как КС рассмотрит эти законопроекты и предоставит вывод об их соответствии требованиям статей 156, 157 Конституции Украины, Верховная Рада сможет их предварительно принять большинством", - отметил он.

По словам Вениславского, изменения будут приняты полностью, если за это проголосуют 300 или больше народных депутатов.

Как сообщал "Апостроф", 3 сентября Верховная Рада проголосовала за принятие закона об отмене депутатской неприкосновенностиоб отмене депутатской неприкосновенности. Проект закона предполагает внесение изменений в статью 80 Конституции Украины. "За" проголосовали 373 депутата.

Кроме того, Верховная Рада Украины проголосовала за включение в повестку дня законопроекта №1017 об уменьшении конституционного состава парламента и закреплении пропорциональной избирательной системы.

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