Украина выступила с важным заявлением по России в Минске: что происходит

В четверг, 4 сентября, в Минске прошло очередное заседание Трехсторонней контактной группы, в ходе которого Украина заявила о важной инициативе из-за увеличения количества обстрелов на Донбассе.

Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер на своей странице в Facebook.

"Прошедшие две недели сказались увеличением количества нарушений режима тишины со стороны НВФ ОРДЛО, в том числе с применением оружия, запрещенного минскими договоренностями. Поэтому в рамках заседания ТКГ украинская сторона поставила вопрос о возвращении российской стороны в Совместном центре по контролю и координации сторон. Этот двусторонний российско-украинский механизм контроля за соблюдением режима прекращения огня целесообразно восстановить", - написала она.

Напомним, СЦКК – это группа по контролю за соблюдением Минских соглашений, в которую входят представители Украины и России. Центр начал работу 26 сентября 2014 года. Но с апреля 2015 года украинская и российская стороны начали вести отдельные журналы случаев нарушения режима прекращения огня.

Как сообщал "Апостроф", несмотря на перемирие, стало известно о гибели на Донбассе бойца ВСУ.