В Украине объявили штормовое предупреждение

В среду, 4 сентября в ряде областей Украины объявлено штормовое предупреждение.

Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В Госслужбе сослались на уведомление украинского Гидрометцентра, который подтвердил возможное ухудшение погоды.

Согласно заявлению, штормовое предупреждение в виде осадков и порывов ветра ожидается на юге Украины – Николаевская и Одесская область, а также в центре страны.

Синоптики отмечают, что в указанных регионах будут дожди с грозами, шквалы, а также возможен град.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики сообщили, что на территорию Украины прибыл фронт с холодным воздухом, который существенно повлияет на погоду. В частности, в начале сентября почти во всех областях страны ощутимо похолодает.