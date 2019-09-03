RU  UA  EN

вторник, 3 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.05
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

3 сентября

13:07
Старые привычки остались: активисты показали видео, как работает новая Рада
12:58
Актер "Квартала 95" рассказал, как Зеленский продолжает "работать" для шоу
12:52
Украина достигла секретных договоренностей по Донбассу: детали встречи в Берлине
12:48
Рада голосует за изменения в Конституцию: онлайн трансляция
12:32
В американской школе запретили книги о Гарри Поттере по совету экзорциста
12:30
Теперь можно бить: реакция соцсетей на снятие неприкосновенности с депутатов Рады
12:26
Реформы и научное развитие детей: Светличная рассказала об образовательных проектах в Харьковской области
12:25
Иностранцы смогут покупать украинскую землю: премьер-министр озвучил условие
12:25
Cуд в Киеве принял решение по важному для Кремля свидетелю катастрофы MH17
12:02
Украину ждет резкое похолодание: карта погоды
11:56
Политологи предупредили о последствиях увеличения политического и экономического влияния Коломойского
11:55
Зеленский использовал тюремный жаргон в обращении к Раде: опубликовано видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Украину ждет резкое похолодание: карта погоды

вторник, 03 сентября 2019, 12:02
переглянути новину українською

В четверг, 4 сентября в Украине ощутимо похолодает, ожидается снижение температуры на 5-10 градусов в разных районах страны.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя на странице в Facebook.

Она отметила, что похолодание связано с прибытием на территорию Украины фронта с холодным воздухом.

"В Украине ощутимо похолодает. На Севере, Западе, в центральных областях, до Одесской прорвется полоса низкой температуры воздуха", - заметила она.

По ее словам, температура в отдельных областях снизится и составит от 17 до 24 градусов.

Также на правом берегу Днепра ожидаются дожди из-за атмосферного фронта.

В Киеве, по ее словам, будет дождь, а температура снизится до 20 градусов.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что по прогнозам синоптиков, температура воздуха до 7 сентября начнет постепенно падать и территорию страны накроют дожди.

Фотовзгляд

Все галереи
Первый звонок в Талаковке на Донбассе

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Автопарк Юрского периода: как "евробляхи" не дают украинцам дышать

Похолодает до +8 с дождями: синоптики дали хмурый прогноз на неделю

Освобождение пленных: Путин затянул Зеленского в опасную игру

Крымский плацдарм: есть ли опасность ядерной атаки на Украину

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: