Украину ждет резкое похолодание: карта погоды

В четверг, 4 сентября в Украине ощутимо похолодает, ожидается снижение температуры на 5-10 градусов в разных районах страны.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя на странице в Facebook.

Она отметила, что похолодание связано с прибытием на территорию Украины фронта с холодным воздухом.

"В Украине ощутимо похолодает. На Севере, Западе, в центральных областях, до Одесской прорвется полоса низкой температуры воздуха", - заметила она.

По ее словам, температура в отдельных областях снизится и составит от 17 до 24 градусов.

Также на правом берегу Днепра ожидаются дожди из-за атмосферного фронта.

В Киеве, по ее словам, будет дождь, а температура снизится до 20 градусов.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что по прогнозам синоптиков, температура воздуха до 7 сентября начнет постепенно падать и территорию страны накроют дожди.