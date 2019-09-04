Выпустили на улицы "динозавра": в сети показали интересное фото из Донецка

В сети показали интересную фотографию из оккупированного боевиками Донецка, на котором запечатлен старый автобус, выпущенный на линию общественного транспорта.

Снимок опубликовал пользователь "Хочу домой" в Twitter.

"Донецк Вау!! Ожидаем выхода на улицы дыростолицы конки с лошадями? Стесняюсь спросить, а где современный коммунальный транспорт, купленный к Евро- 2012?" - пишут в сети.

Как известно, Донецк был одним из городов, который принимал матчи чемпионата Европы по футболу в 2012 году. После прихода боевиков инфраструктура была уничтожена а автопарк, скорее всего, разграблен.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский блогер Дмитрий Потехин на примере ограбления в баре показал, как выжил в плену в оккупированном Донецке.