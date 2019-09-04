Жизнь удалась: появились новые фотожабы на Зеленского в Раде

В сети появились фотожабы на удачный снимок президента Владимира Зеленского на первом заседании нового созыва Верховной Рады.

Обсуждение по поводу фотографии гаранта запустило сообщество "Баба і кіт" на Facebook.

Так, Зеленский принял на своем балконе в парламенте своеобразную позу, выразив абсолютную удовлетворенность положением вещей и предвкушение дальнейших позитивных для него событий.

Администраторы сравнили его позу и выражение лица с персонажами культовых картин – Шарикова (Владимир Толоконников) из "Собачьего сердца" (в момент, когда он начал продвигаться по карьерной лестнице), Косого (Савелий Крамаров) из "Джентльменов удачи" (когда он с бандой обосновался в богатом доме) и грузчика Федулова (Бронислав Брондуков) из фильма "Афоня" в ресторане.

Пользователи отметили точность метафоры в фотожабе, а также артистизм главы государства.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети высмеяли фотожабами снятие неприкосновенностис народных депутатов Верховной Рады Украины.