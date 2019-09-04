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Снятие Радой неприкосновенности с депутатов: появились новые яркие фотожабы

среда, 04 сентября 2019, 07:53
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В интернете высмеяли фотожабами снятие неприкосновенности с народных депутатов Верховной Рады Украины.

Смешные картинки пользователи разместили в социальных сетях.

Историческое голосование в Раде прошло на 28 год независимости Украины - 3 сентября. С нардепов была снята депутатская неприкосновенность.

Тем временем в сети уже начали активно комментировать событие. Люди отмечали, что прежние лидеры страны только говорили о том, чтобы принять этот закон. В свою очередь президенту Владимиру Зеленскому это удалось сделать менее, чем за 100 дней у власти.

Как сообщал "Апостроф", во вторник, 3 сентября, после снятия депутатской неприкосновенности с народных депутатов Верховной Рады, в сети появился целый ряд тематических шуток и фотожаб.

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