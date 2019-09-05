Грозовой сентябрь: карта погоды и свежий прогноз по Украине

В четверг, 5 сентября, в центральных областях Украины, а также на юге и на севере ожидаются дожди с грозами, в остальных областях – сухо и тепло.

Об этом сообщается на сайте Украинского гидрометцентра.

Так, осадки ожидаются в Сумской, Харьковской области, в Полтаве и Днепре в восточной Украине, и в Николаеве, Херсоне, а также Кропивницком. На территории Крыма также дожди с грозами. Температура на указанных территориях будет от 23 до 26 градусов выше нуля.

В то же время прохладнее будет на Западе – во Львове и Луцке 21-23 градуса, на остальных территориях правее Днепра немного теплее - 22-24 градуса.

В Донецке и Луганске по-прежнему летняя жара (до 28 градусов) и сухо.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптик предупредила, что в Украину с юго-запада зашел фронт холодного воздуха, который принес в страну похолодание на несколько дней в начале сентября.