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Грозовой сентябрь: карта погоды и свежий прогноз по Украине

четверг, 05 сентября 2019, 06:25
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В четверг, 5 сентября, в центральных областях Украины, а также на юге и на севере ожидаются дожди с грозами, в остальных областях – сухо и тепло.

Об этом сообщается на сайте Украинского гидрометцентра.

Так, осадки ожидаются в Сумской, Харьковской области, в Полтаве и Днепре в восточной Украине, и в Николаеве, Херсоне, а также Кропивницком. На территории Крыма также дожди с грозами. Температура на указанных территориях будет от 23 до 26 градусов выше нуля.

В то же время прохладнее будет на Западе – во Львове и Луцке 21-23 градуса, на остальных территориях правее Днепра немного теплее - 22-24 градуса.

В Донецке и Луганске по-прежнему летняя жара (до 28 градусов) и сухо.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптик предупредила, что в Украину с юго-запада зашел фронт холодного воздуха, который принес в страну похолодание на несколько дней в начале сентября.

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