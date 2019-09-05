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Настоящая жара еще вернется: синоптики дали детальный прогноз на осень в Украине

четверг, 05 сентября 2019, 19:56
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В Украину еще вернется настоящая жара - на следующей неделе столбики термометров достигнут +28 градусов тепла.

Об этом заявила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня, сообщают "Факты".

"До конца этой недели температура будет постепенно повышаться, а на следующей неделе станет по-летнему тепло. Днем будет 23−28 градусов выше нуля. Что касается осадков, то в ближайшие два дня на Левобережье и в центральных областях местами ожидаются кратковременные дожди с грозами. А дальше погоду будет определять поле высокого давления, поэтому установится теплая и сухая погода", - отметила она.

В свою очередь, народный синоптик Леонид Горбань заявил, что 11-13 сентября в Украине ожидаются дожди, столбик термометра днем не поднимется выше 20 градусов, а ночью будет опускаться ниже 5 градусов тепла.

"В октябре погода в Украине будет классической осенней, но разной в северных и южных регионах. На юге тепло сохранится и температура днем будет доходить до 22 градусов тепла, а на севере будет на 5−7 градусов ниже. Второй месяц осени ожидается дождливым, по несколько дней подряд будет длиться ненастье. Впрочем, им на смену придут дни с солнечной, но нежаркой погодой", - подытожил он.

Как ранее сообщал "Апостроф", синоптики рассказали, когда украинцам ждать заморозки.

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