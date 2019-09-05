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Осень побеждает: синоптик дала интересный прогноз погоды в Украине

четверг, 05 сентября 2019, 16:20
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До конца недели в Украине прогнозируют хорошую, но уже осеннюю погоду.

Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

В пятницу, 6 сентября, на территории страны ожидается температура воздуха +23...+29 градусов, на Западе столбики термометров покажут +20...+24 градуса. Дожди, преимущественно небольшие, возможны на северо-востоке и на крайнем западе.

В Киеве 6 сентября погода обещает быть солнечной и теплой, около +24 градуса.

Суббота и воскресенье, 7-8 сентября, - без особых изменений, только в последний день недели на Западе пойдут грозовые дожди и похолодает.

Как ранее сообщал "Апостроф", синоптики рассказали, чего ждать украинцам от погоды в ближайшие три месяца.

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