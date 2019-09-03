Похолодает до +8 с дождями: синоптики дали хмурый прогноз на неделю

Начало календарной осени не сбавило температурных оборотов, ведь во многих регионах Украины до сих пор стабильно держатся дневные +30. Однако по прогнозам синоптиков, температура воздуха уже на этой неделе начнет постепенно падать и территорию страны накроют дожди. Чего ждать от погоды в ближайшую неделю, узнавал "Апостроф".

Согласно данным Укргидрометцентра, во вторник, 3 сентября, на западе, севере и в центре Украины пройдут дожди с грозами, при этом на Западной Украине ожидаются обильные осадки. Часть южных регионов: Одесская и Николаевская области также намокнут, а вот в Крыму и в Херсонской области, как и на востоке страны, будет облачно, но сухо.

Впрочем, на юге, востоке, севере и в центре будет достаточно тепло: от 28 до 31 градуса с отметкой "плюс" покажут столбики термометров в дневное время суток и +15-17, а на юге и до +20, будет после захода солнца.

Прохлада в этот день придет только в западные регионы страны: от 20 до 23 тепла синоптики прогнозируют днем и около 13-15 градусов тепла ночью. Правда, во Львовской и Волынской областях дневные температуры будут на уровне 16-19 тепла.

В среду, 4 сентября, осадки продолжат заливать территорию Украины. При этом картина с дождями останется практически неизменной и только во Львовской, Волынской и Ровенской областях на западе будет сухо.

Упадет и температура воздуха: от 27 до 30 градусов тепла днем будет на востоке и юге Украины, а ночью температура воздуха в этих регионах упадет до +15-17, а в Луганской области до +12-14.

В центре и на севере страны дневные показатели температур будут равняться 22-24 градусам тепла, а после захода солнца столбики термометров покажут 12-15 градусов с отметкой "плюс". Прохладнее всего в этот день будет на западе страны: от 20 до 23 градусов тепла в дневное время суток и +8-12 в ночное.

Прогноз погоды на 3 сентября 1 / 1 Прогноз погоды на 4 сентября 1 / 1 Прогноз погоды на 5 сентября 1 / 1 Прогноз погоды на 6 сентября 1 / 1 Прогноз погоды на 7 сентября 1 / 1

В четверг, 5 сентября, температурная картина останется неизменной, а вот ситуация с осадками поменяется. На этот раз сухо будет на западе и севере Украины, а на востоке, в центре и ряде южных областей: Запорожской и Херсонской, ожидаются кратковременные дожди с грозами.

В пятницу, 6 сентября, ситуация с осадками вновь кардинально изменится. Дожди вернутся на Западную Украину и север страны. На остальной же территории хоть и облачно, но сухо.

Немного упадет и температура воздуха. На юге, востоке и в центре днем синоптики прогнозируют от 24 до 27 тепла, а ночью столбики термометров покажут от 14 до 17 градусов с отметкой "плюс".

Прохладнее всего будет на севере и западе страны: от 21 до 24 градусов тепла ожидается в дневное время суток и около 8-10 градусов с отметкой "плюс" после захода солнца.

В субботу, 7 сентября, температурная картина останется прежней. Осадки же вновь готовят неожиданную облаву на территорию Украины. Дожди пройдут в Киевской, Черниговской, Черкасской, Винницкой, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. На остальной территории будет сухо.