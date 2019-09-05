RU  UA  EN

четверг, 5 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.00
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

5 сентября

15:16
Претензии касаются расходов на транспортировку: НАБУ разъяснило позицию по делу "Роттердам+"
15:15
​В сеть утекли номера телефонов миллионов пользователей Facebook: детали скандала
15:13
Цемах поедет к боевикам: прокурор указал на скандальный нюанс в решении суда
15:05
​Путин вступился за своего человека в Раде, пригрозив Зеленскому: видео
14:46
Коноплянка дебютировал за "Шахтер": видео
14:45
Журналисты рассказали как Коломойский использует свое влияние для сведения старых счетов
14:43
​У Путина предложили создать систему учета интернет-пользователей
14:38
Называл себя мессией: в Черкассах скандал из-за изнасилования девушки водителем "Блаблакара"
14:36
В семье легендарного бразильского футболиста произошла страшная трагедия: фото
14:20
"Заборонений", но удобный для всех: личный взгляд на фильм о жизни поэта-диссидента Стуса
14:15
Появились фото и видео Гонтаревой после серьезной аварии в Лондоне
14:06
Украинский футболист сообщил о пропаже своего отца в Крыму: фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Отдых на новом уровне: на курорте Кирилловка запустили погодное новшество

четверг, 05 сентября 2019, 14:05
переглянути новину українською

На курорте Кирилловка в Запорожской области запустили погодную станцию, которая отображает данные о погоде в регионе в реальном времени.

Об этом пишут местные СМИ.

Отмечается, что инициаторами проекта стал местный отель и редакция одного из изданий.

Согласно проекту разработчиков, оборудование со станции будет передавать данные о погоде каждые 5 минут и показывать их в реальном времени на сайте НИАП "Кирилловка.Укр".

Так туристы смогут ориентироваться не только на трансляцию с веб-камер, но и на цифры данных о погоде. Планируется информировать посетителей курорта о температуре воздуха и воды, скорости и направлении ветра, влажности и так далее.

"Наши отдыхающие с помощью пляжных веб-камер уже смогли убедиться в том, что ситуация относительно количества медуз — фейк, и побережье не завалено медузами, отдыхающие спокойно купались и загорали даже в моменты, когда некоторое количество медуз и появлялось на побережье. Погодная станция — это еще один шаг курорта навстречу потребителю —мы сможем донести больше данных из первых рук", — прокомментировал Евгений Смельчаков, главный редактор НИАП "Кирилловка.Укр".

Данные пока доступны в текстовом виде, в ближайшее время планируется разработка интерфейса для показа погодных показателей в виде графиков на местных сайтах.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появилось видео, как на популярном курорте Кирилловка в Запорожской области отдыхающие ярко отметили День Независимости Украины.

Фотовзгляд

Все галереи
Открытие Высшего Антикоррупционного суда

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Украина - не Пруссия: нужна ли армии реформа Генштаба

Айварас и его команда: кто и как будет отмывать "Укроборон­пром" от коррупции

Автопарк Юрского периода: как "евробляхи" не дают украинцам дышать

Похолодает до +8 с дождями: синоптики дали хмурый прогноз на неделю

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: