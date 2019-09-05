Отдых на новом уровне: на курорте Кирилловка запустили погодное новшество

На курорте Кирилловка в Запорожской области запустили погодную станцию, которая отображает данные о погоде в регионе в реальном времени.

Об этом пишут местные СМИ.

Отмечается, что инициаторами проекта стал местный отель и редакция одного из изданий.

Согласно проекту разработчиков, оборудование со станции будет передавать данные о погоде каждые 5 минут и показывать их в реальном времени на сайте НИАП "Кирилловка.Укр".

Так туристы смогут ориентироваться не только на трансляцию с веб-камер, но и на цифры данных о погоде. Планируется информировать посетителей курорта о температуре воздуха и воды, скорости и направлении ветра, влажности и так далее.

"Наши отдыхающие с помощью пляжных веб-камер уже смогли убедиться в том, что ситуация относительно количества медуз — фейк, и побережье не завалено медузами, отдыхающие спокойно купались и загорали даже в моменты, когда некоторое количество медуз и появлялось на побережье. Погодная станция — это еще один шаг курорта навстречу потребителю —мы сможем донести больше данных из первых рук", — прокомментировал Евгений Смельчаков, главный редактор НИАП "Кирилловка.Укр".

Данные пока доступны в текстовом виде, в ближайшее время планируется разработка интерфейса для показа погодных показателей в виде графиков на местных сайтах.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появилось видео, как на популярном курорте Кирилловка в Запорожской области отдыхающие ярко отметили День Независимости Украины.