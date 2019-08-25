На курорте Кирилловка ярко отметили День Независимости: опубликовано видео

На популярном украинском курорте Кирилловка в Запорожской области ярко отметили День Независимости Украины, который празднуется 24 августа.

В сети показали видео с центра поселка, где собрались тысячи отдыхающих посмотреть на праздничный салют.

Также здесь была установлена сцена для выступлений музыкальных ансамблей.

В целом, люди были приятно удивлены такой организации праздника на курорте.

Напомним, что многие отдыхающие на курортах на побережье Азовского моря страдают из-за нашествия медуз, но есть место, где можно поплавать с минимальными шансами наткнуться в воде на корнеротых.

Ранее "Апостроф" сообщал, что на курорте Кирилловка на побережье Азовского моря 24 августа наблюдался настоящий аншлаг - пляжи были буквально забиты отдыхающими.