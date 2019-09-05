Побег из тюрьмы под Львовом: появилось фото героя, который задержал преступников

В сети появилось фото полицейского - сержанта Олега Франкива, который героически задержал двух беглецов из колонии, получив при этом ранение.

Об этом на своей странице в Facebook написала журналистка Вика Балицкая.

Автор публикации отметила, что у героя в тот день был выходной, но он не проигнорировал правонарушителей и несмотря на опасность, задержал их.

"Герой Олег Франкив, сержант полиции, полицейский-водитель дежурной части Жидачевского отделения, находясь вне службы, не прошел мимо, не побоялся в одиночку задержать двух беглецов из колонии. Один из зэков нанес удар ножом в грудь. Но убежать им не удалось! Не каждый полицейский осмелится самостоятельно задерживать двух опасных преступников. Такие поступки мотивируют! ", - отметила она.

Как сообщал "Апостроф", 3 сентября из колонии №50 во Львовской области сбежали двое осужденных, 1999 и 1992 года рождения. Беглецы пытались вызвать такси в Киев, однако им отказали.