Российские чиновники занимаются сексом с детьми в Крыму: военный раскрыл резонансные факты

В аннексированном Россией Крыму чиновники занимаются развращением детей в лагерях.

Об этом сообщил в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан.

"Согласно инсайдерской информации в оккупированном Крыму в "патриотических" лагерях, созданных оккупантами варианта организации Юнармия ... Россия открыла ряд уголовных дел за сексуальное развращение несовершеннолетних (педофилия) на отдельных руководителей с РФ", - пишет он.

По его данным, пострадали около 15 несовершеннолетних детей в возрасте от 10 до 15 лет.

При этом, по его словам, "все патриотические кружки замыкаются на высшее руководство Минобороны, а курируют некоторые кружки ФСБ, эту информацию пытаются скрыть".

Как сообщал "Апостроф", в сети показали "вооруженные" фото детей в Крыму.

Также оккупанты превратили "Артек" в детский военный лагерь.