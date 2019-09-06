Украинскому "герою парковки" устроили неприятный сюрприз в Венгрии: опубликовано фото

В Венгрии на авто с "крутыми" украинскими номерами, припаркованное на тротуаре, поставили блокиратор.

Фото опубликовал на своей странице в Facebook администратор ресурса dtp.kiev.ua Влад Антонов.

Он отметил, что в странах ЕС на "особенные" украинские номера правоохранители внимания обращать не будут.

"Это в Украине ты царь дорог, а в Венгрии всем пофиг ... На фото видно автомобиль Lexus с крутым номерным знаком, запаркованный на тротуаре. Водитель, видимо, забыл, что находится не в Украине, а в Будапеште, где наказание за подобную наглость не заставит себя долго ждать", - отметил автор.

Он также пояснил, что дальше ожидает владельца указанного автомобиля.

"Умелые полицейские надели на колесо блокиратор. Чтобы продолжить путешествие, украинскому туристу придется побегать и оплатить штраф. И только после этого его роскошный внедорожник будет освобожден из плена", - уточнил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве "герою парковки", который оставил свое авто на выезде с паркинга, устроили неприятный "сюрприз" – установили блокиратор.