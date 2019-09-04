Наглому "герою парковки" в Киеве устроили неприятный "сюрприз": опубликовано фото

В Киеве "герою парковки", который оставил свое авто в неположенном месте, устроили неприятный "сюрприз".

Соответствующее фото обнародовано на странице dtp.kiev.ua в Instagram.

"Киев, Васильковская, 31. Seat решил припарковаться в неположенном месте. Наверное, не ожидал такого "привета" от охранника паркинга", - говорится в подписи.

Судя по снимку, на одно из колес авто "героя парковки" установили блокиратор. Таким образом, до разговора с охранником владелец машины никуда уехать не сможет.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве мужчина пенсионного возраста устроил громкий публичный конфликт на улице с представителями патрульной полиции. Его пытались оштрафовать за неправильную парковку, однако он в ответ обвинил полицейских в вымогательстве.

Между тем, женщина-очевидец ДТП с троллейбусом в Киеве заявила, что с момента столкновения две патрульные машины полиции просто проехали мимо аварии и даже не остановились.