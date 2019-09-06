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​В NASA показали впечатляющее фото ледяной лавины на Марсе

пятница, 06 сентября 2019, 01:15
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Орбитальный аппарат разведки Марса NASA зафиксировал сошедшую на планете ледяную лавину и сделал ее фотографии.

Об этом сообщает ресурс IBT.

На снимке изображен след лавины, которая образовала длинную полосу на поверхности, происходящую из ударного кратера. По словам эксперта Лунной и планетарной лаборатории Университета Аризоны Кенди Хансен, обычно такое природное явление происходит на Марсе весной, когда солнечное тепло заставляет таять ледяные слои.

"Каждую весну Солнце сияет на стороне ряда слоев на северном полюсе Марса, известных как слоистые отложения северной полярности. Тепло дестабилизирует лед, и блоки распадаются", - отметила Хансен.

Также она рассказала, что облако от лавины образуется, когда разрыхленные слои мусора достигают дна марсианской скалы. Поскольку слои на дне горы состоят из различных материалов с различными текстурами и цветами, лавина образует облака с необычным внешним видом.

"Когда они достигают дна утеса высотой более 500 метров, блоки поднимают облако пыли. Слои под ним имеют разные цвета и текстуры в зависимости от количества пыли, смешанной со льдом", - добавила эксперт.

Ученые считают, что помимо теплого времени года, лавины на Марсе также могут быть вызваны рядом факторов на его поверхности. К примеру, в июне 2018 года орбитальному аппарату NASA удалось обнаружить лавину, вызванную воздействием метеорита на Марс. Камень, упавший на поверхность планеты, имел длину всего около пяти метров и оставил небольшой кратер. Поскольку метеорит упал на склоне, он дестабилизировал его и вызвал лавину грязи и пыли.

Отметим, что планета Марс является спутником Солнца и находится в солнечной системе на четвертом месте. По величине среди них Марс находится на 7 месте. Красный спутник вращается вокруг Солнца по вытянутой орбите в течение 687 земных суток - год на Марсе больше года на Земле. По этой причине Марс находится на разном расстоянии от солнца в разные периоды времени. Если посчитать среднее расстояние от Марса до Солнца, то оно будет примерно 228 миллионов километров.

Как сообщал "Апостроф", марсоход Curiosity отправил на Землю еще ряд снимков с Марса, один из которых привлек повышенное внимание ученых – на нем зафиксирован странный черный объект в воздухе.

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