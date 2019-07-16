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​В NASA рассказали, когда может состояться первый полет человека на Марс

вторник, 16 июля 2019, 17:40
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Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заявило о возможном пилотируемом полете на Марс в 2033 году.

Об этом сообщает NPR.

На телефонном брифинге для журналистов, руководитель NASA Джеймс Брайденстайн напомнил, что Луна - это испытательный полигон, а Марс - пункт назначения.

"Мы работаем, чтобы подготовить всеобъемлющий план осуществления миссии на Марс, используя технологии, которые будут проверяться на Луне. Я не исключаю 2033 год", - сказал он.

Таким образом глава космического ведомства прокомментировал опубликованный ранее доклад одного из независимых научных центров американского правительства.

В нем утверждается, что планы США по отправке человека на Марс к 2033 году неосуществимы. По мнению авторов отчета, такая миссия может состояться не раньше 2037 года.

Однако Брайденстайн отметил, что подобная тема не стоит на повестке дня. По его словам, сейчас ведомство ускорило движение к высадке на Луну и, следовательно, к Марсу.

Как сообщал "Апостроф", ученые показали анимационную карту Вселенной: опубликовано невероятное видео.

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