Затяжное лето в Украине: карта и свежий прогноз от синоптиков

В пятницу, 6 сентября, во всех областях Украины, кроме Закарпатской, ожидается теплая летняя погода.

Об этом сообщается на сайте Украинского гидрометцентра.

Так, на востоке страны – в Донецке, Луганске и Харькове ожидается от 26 до 29 градусов тепла, облачно и сухо. На юге – Крым, Херсон, Николаев, Запорожье, немного теплее – 27-29 градусов, а в Одессе прохладнее – 25-27. В центре страны и на севере – от Кропивницкого до Чернигова, ожидается 26-28 градусов, сухо, такая же погода в Виннице, Хмельницком и Житомире.

В то же время на западе – Львов, Ивано-Франковск, Луцк, будет довольно прохладно, столбик термометра не будет подниматься выше 25 градусов. В Ужгороде в это же время пройдет дождь с грозой, температура воздуха – 23-25 градусов.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики обещали небольшое похолодание в Украине в первых числах сентября.