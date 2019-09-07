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Еще один: оккупанты в Крыму хотят построить новый опасный завод

суббота, 07 сентября 2019, 17:32
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Оккупационная власть Крыма хочет построить на полуострове новое опасное химическое предприятие.

Об этом сообщает издание "Сегодня".

Так, Красноперекопский завод "Бром" планирует инвестировать средства в строительство завода по производству хлора на севере полуострова. Это якобы должно снизить класс опасности с первого до второго за счет того, что большие объемы хлора не будут храниться в стационарных емкостях и цистернах.

Помимо того, на заводе "Крымский титан" могут реализовать проект, направленный на строительство установки, необходимой для нейтрализации кислотных стоков. Это, по мнению оккупационных властей, необходимо для стабилизации экологической ситуации на севере Крыма.

Напомним, жители Армянска еще не отошли от химической катастрофы, которая произошла на заводе "Крымский титан".

Как сообщал "Апостроф", в сети сравнили снимки со времен эвакуации жителей из Припяти и фото эвакуации жителей аннексированного Россией Армянска, где произошел выброс опасных веществ в воздух на заводе "Крымский титан".

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