Для чего России Керченский мост: всю суть показали двумя фото

Стало известно, зачем на самом деле президенту России Владимиру Путину понадобилось строительство Керченского моста в аннексированном Крыму.

Соответствующее фото опубликовано на странице "Это зашквар" в Twitter.

"Милитаризация Крыма продолжается полным ходом ... не у а что вы хотели", - говорится в подписи к фото.

Снимок представляет собой коллаж, на одном фото, в подписи к которому, значится: "ожидание", видно, как по мосту едут автомобили, а на фото, представляющего собой реальность – как по мосту едет военная техника.

"Интересно, а чьи это глупые ожидания", "Та это с самого начала было ясно, что русня его хотела, как непотопляемый авианосец", - пишут в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России задумали новый масштабный проект, связанный с Керченским мостом.