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​В России задумали новый масштабный проект, связанный с Керченским мостом

пятница, 30 августа 2019, 17:02
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Российские власти обсуждают строительство новой бесплатной скоростной трассы, которая обеспечит подъезд к незаконно построенному Керченскому мосту со стороны России.

Об этом пишет российское издание "Ведомости" со ссылкой на человека, близкого к Федеральному дорожному агентству РФ (Росавтодор), двух участников совещаний и двух человек, близких к российскому госпредприятию "Автодор".

Представитель Минтранса РФ подтвердил эту информацию.

Сейчас из Краснодара в Крым ведут две дороги: одна из них через Крымск и Джигинку, вторая и основная – А-289 протяженностью 150 км – идет от Краснодара в Славянск-на-Кубани и город Темрюк.

Новая дорога должна пройти южнее А-289 – почти от Темрюка до другой будущей трассы, Дальнего западного обхода Краснодара, рассказывают собеседники "Ведомостей".

Предполагается построить 128 км новой дороги, указывает представитель Минтранса, по сути, это новое направление трассы А-289 от пересечения с будущим Дальним западным обходом Краснодара до автодороги А-290. Завершить работы планируется в 2022 году, рассказывает он.

На строительство Керченского моста российские власти потратили 228 млрд рублей (без учета подъездных дорог). Это почти $3,5 млрд. При этом сам мост, согласно фотоотчетам, в основном пустует.

Не оправдываются и надежды оккупантов на рост туристического потока, связанные со строительством сооружения.

При этом мост используется для переброски военной техники оккупантов из соседней России.

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