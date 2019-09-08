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Украинские бойцы мощным ударом разгромили позиции врага на Донбассе: фото последствий

воскресенье, 08 сентября 2019, 13:48
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Украинские военные в зоне боевых действий на Донбассе нанесли мощный удар по вражеским позициям в ответ на провокационные обстрелы, которые устраивали боевики.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Роман Доник.

"На одном участке фронта ордынцы решили, что если у них позиция укреплена бетонными плитами, то они могут позволить себе безнаказанно обстреливать наши позиции. Наши им не поверили и решили проверить. Оказалось, что правильно сделали, когда не поверили", - говорится в подписи к фото, на котором запечатлены последствия мощного удара.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинские военные в зоне проведения Операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе провели успешную операцию без применения оружия, вынудив боевиков бежать.

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