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В оккупированном Донецке неожиданно установили памятник царю: сеть взбудоражили фото и видео

понедельник, 09 сентября 2019, 16:29
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В оккупированном боевиками так называемой ДНР Донецке был торжественно открыт памятник российскому царю Николаю II.

Об этом в Twitter сообщает блогер Necro Mancer.

Памятник был установлен на территории строящегося храма Святых царственных мучеников в поселке Горняк. В церемонии открытия памятника приняли участие священнослужители, боевики ДНР и местные жители.

В сети негативно отреагировали на установку памятника последнему царю Российской империи, которого после расстрела мирной демонстрации рабочих в Санкт-Петербурге в 1905 году многие называли "Николаем Кровавым".

"Кстати Николай рабочих расстреливал", "А Натаха Няш-Мяш рядом дежурит?", "Пора уже ордынцам памятник своему предку Чингисхану поставить", – пишут пользователи.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в оккупированном Донецке установили памятник ликвидированному лидеру ДНР Александру Захарченко.

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