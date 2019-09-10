Apple презентовала iPad 7G: характеристики, цена и фото новинки

Во вторник, 10 сентября, американская компания Apple презентовала iPad 7G.

Онлайн видео трансляцию мероприятия ведет "Апостроф".

Новинка получила дисплей диагональю 10,2 дюймов, камеру 8 Мп и гигабитный LTE-модем.

По словам разработчиков, новый iPad будет работать вдвое быстрее, чем его предшественник, а также мощнее некоторых средних ПК. Он сделан из 100% перерабатываемого алюминия.

Цена iPad 7G стартует с 329 долларов (около 8200 грн).

Стоит добавить, что сегодня Apple также представит линейку iPhone 11 - iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 ProMax и покажет обновленные MacBookPro, iPadPro, AppleWatchи AirPods.

Как ранее сообщал "Апостроф", новые iPhone поступят в продажу уже с 20 сентября.